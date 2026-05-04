ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が４日（日本時間５日）の本拠地・メッツ戦に先発することが発表された。中４日で今季の日本人投手では単独トップとなる４勝目を狙う。メジャー２年目の菅野は今季、６試合で３勝１敗、防御率２・８４の好成績。前回４月２９日（同３０日）の敵地・レッズ戦では５回１／３を４安打無失点と好投し、自身２連勝となる３勝目を挙げた。ブルージェイズに始まり、フィリーズ、パドレス（２度）、ド