連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）に出演する高嶋政宏が、実在の陸軍人である大山巌役を威厳たっぷりダイナミックに演じている。本作は高嶋にとって、38年ぶりに出演する連続テレビ小説だが、彼の存在感と役柄が本当によく合っている。ヤクザ映画俳優としての初期から「変態道」を極める現在まで興味深いキャリアを築いてきた。そんな魅力を、“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆38年の叡知を結集した存在感高嶋政