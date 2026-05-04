フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが、キュートな“不意打ち”ショットをアップした。３日までに自身のインスタグラムを更新し「娘を習い事に送る前のひととき。早く着いたので、時間まで座っておしゃべりしていたら私の隣にピカソ。１０月２５日生まれ仲間」とつづり、ピカソの絵に思わず注目したそうだ。グロスをぬりぬり。カメラに驚くような表情を見せている。フォロワーは「どーゆー顔？（笑）」と笑い、優里さん