暑くも寒くもない、この季節の楽しみのひとつといったら、ピクニックや食べ歩き――。だけど、屋外で飲食をすると、容器や食べ残し、ティッシュなどのゴミの始末に困りがち。近くにゴミ箱がない場合、持ち歩いているあいだに手やスマホがベトベトになってしまうことも……。そこで注目したのが、3COINS（以下、スリコ）の「マナーロールポーチ」。実はこれ、スリコが展開するペット商品シリーズ『PET ME.』にラインナップする