◆卓球世界選手権団体戦第６日（３日、ロンドン）決勝トーナメント（Ｔ）のシードを決めるリーグ戦が行われ、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子は、ルブラン兄弟を擁する同２位のフランスに２―０から逆転され、２―３のフルゲームで敗れた。これでリーグ戦では１勝２敗の２組２位で決勝Ｔに進むことになった。第１試合でシングルス世界ランク３位の