平成以降２番目の規模となる１６３３ヘクタールを焼いた岩手県大槌町の山林火災は２日、発生から１１日目に鎮圧が宣言され、地元住民らは胸をなで下ろした。先月下旬の火災発生後、寝る間を惜しんで献身的な消火活動に当たった消防や自衛隊に感謝する声が相次いだ。（藤沢彩乃、山岸憲伸）同町吉里吉里の浪板海岸。町の観光名所の一つで、返す波が吸い込まれて消える「片寄せ波」の海岸として親しまれている。この日は、午後１