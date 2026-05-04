ロッキーズ・菅野智之投手（36）の次回登板が、4日（日本時間5日）のメッツ戦に決まった。球団が3日（同4日）に発表した。当初の予定では、試合開始は午後6時40分（同午前9時40分）だったが、球団は悪天候の可能性があるため、開始を3時間前倒しすることを発表している。前回登板の4月29日（同30日）メッツ戦では5回1/3を4安打無失点の好投で3勝目をマーク。今季3度目の中4日での登板で4勝目を目指す。メジャー移籍2年目の