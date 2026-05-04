一見、安定した生活を手にしているように見える34歳の会社員女性。しかし、その給料の多くは実家へ消え、貯金も恋愛も将来設計も後回し。「家族のため」「自分は大学を出してもらったから」と、自分のことを二の次にして生きてきた彼女が、ある日下した決断とは？進学を勧めてくれた母に感謝も…「忘れられない一言」「もう二度と会わない覚悟です」都内の企業で専門職として働く佐藤智子さん（仮名・34歳）は、家族3人で暮らして