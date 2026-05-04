30試合を終えて19勝10敗1分けで首位を走る阪神。ここまでチームをけん引しているのは4番・佐藤輝明選手。数字は他の打者を圧倒しており、打率.407、46安打、14二塁打、8本塁打、90塁打、28打点、29得点、得点圏.481、OPS（出塁率+長打率）1.266（.469+.796）はすべてセ・リーグトップ。昨季本塁打と打点王の2冠王に輝いた主砲は、さらなる恐怖を他チームに植えつけています。【佐藤選手の今季対戦成績】◇ヤクルト打率.429(21打数9