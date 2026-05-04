「松野明美さんと増田明美さんを足したみたいな人」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、ある人物を猛プッシュした――。佐久間宣行氏○「とにかく猪突猛進」「解説もめちゃくちゃ面白い」4月28日放送のテレビ東京系『伊集院光&佐久間宣行の勝手にテレ東批評』には、“卓球の鬼”こと元卓球選手で五輪メダリストの平野早矢香氏が登場。佐久間氏は、翌29日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎