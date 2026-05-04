卓球の世界選手権団体戦（３日、英ロンドン）で、男子中国代表がまさかの苦戦を強いられている。リーグ戦は中国など世界ランキング上位７チームと開催国のイングランドにとって、シード順を決める戦い。中国は２戦目で韓国に敗れていたが、この日のスウェーデン戦も２―３で黒星を喫し、１勝２敗でグループＩの３位となった。スウェーデン戦は韓国戦を欠場したエースの王楚欽が２勝を挙げるも、その他の選手が屈した。絶対王