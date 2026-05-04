試合中の仲間への声がけはプラスの声掛けを意識すべき理由 大きな声ではっきりと具体的に声出ししよう 【どうして】ポジティブな声掛けは選手のモチベーションアップにつながる プラスの声掛けを意識しよう 試合中に選手同士で指示やコミュニケーションをとる場面があります。とてもよいことで「元気よくはっきりと具体的」に仲間に声をかけてあげましょう。ここでの声掛けはポジティブな言葉にすることが