『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』は4月28日に発売！ 美女地図～私が主人公～：池本しおり 4月28日発売の『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』に、2nd写真集を発売で勢いがある池本しおりが登場。今回の撮影テーマは「マンションの気になるあのコ」だ。 池本しおり ©撮影／武田敏将ヘアメイク／堀口有紀スタイリング／毛塚由恵 池本しおり ©撮