読者を惹き込むストーリーの代弁者となる魅力的なキャラクターの作り方 マンガネームをつくるために必要なこと キャラクター編 マンガの軸となるストーリーが完成したら、 次はそのストーリーに沿って動き出すキャラクターをしっかりとつくり上げていきましょう。 これまでに読んできたマンガや、 ドラマなどの話を想像してみてください。 話を動