知りたかった！パラパラに肉を冷凍するワザ 冷凍肉がパラパラになっていると、使いたい分だけ取り出せたり、はがす手間がなくなるので調理作業の効率がよくなりますよね。そんな状態で保存できるワザをご紹介します。 豚バラブロックを活用しやすく ※ 使う牛乳パックは洗ったものを使いましょう ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました ミンチで展開自在の茹で鶏ベーコンもカットして