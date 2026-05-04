【写真】すらりとした長身に小顔若き日の「仲代達矢」もハンサムすぎる！名監督と出会った若き日の名優黒澤明監督の名作「七人の侍」が封切られたのは1954年4月26日のこと。2025年11月に死去した仲代達矢さんは、出演時間わずか2秒のエキストラだったにもかかわらず、撮影現場でNGを連発したという。仲代さんは1932年、東京都の生まれ。1952年に俳優座に入団し、同年の「幽霊」で初舞台を踏んだ。映画俳優としては「火の鳥」