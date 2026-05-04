福島県警本部福島県会津若松市の猪苗代湖で3日に水上バイクが転覆した事故で、県警会津若松署は4日、東京都葛飾区の男性（17）が死亡したと明らかにした。救急搬送された病院で確認された。水上バイクには3人が乗っており、埼玉県八潮市の男性（24）が意識不明の重体。もう1人の10代男性にけがはなかった。署によると、事故は3日午後0時45分ごろ発生。水上バイクは意識不明の男性が運転していた。ほかの知人らと猪苗代湖を訪れ