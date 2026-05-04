2026年のこどもの日に向けて、フロプレステージュ（FLO）から期間限定スイーツが登場しています。見た目も楽しい華やかなラインアップがそろっていますよ。2026年5月2日からの限定販売で、家族のお祝いシーンを彩る特別感たっぷりのスイーツばかりです。つぶらな瞳がかわいすぎる...●こどもの日 シマエナガのチーズタルト（2473円）人気のチーズタルトに、シマエナガのケーキを丸ごと乗せた2段仕立ての贅沢スイーツ。さらに周りに