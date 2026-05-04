大阪阿部野橋から吉野を結ぶ鉄路に、新風が吹き込みます。近畿日本鉄道（近鉄）は、2026年5月19日(火)より南大阪線・吉野線などの系統において新型一般車両「6A系」の運行を開始します。同系統への新型一般車両の導入は、2002年のシリーズ21以来、実に24年ぶりとなります。最大の特徴は、混雑状況に合わせてロング・クロスの切り替えが可能な「L/Cシート」を同系統で初めて採用した点です。さらに、大型荷物用スペース「やさしば」