リンクをコピーする

デトロイト・ピストンズ vs オーランド・マジック 日付：2026年5月4日（月） 開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit） 最終スコア：デトロイト・ピストンズ 116 - 94 オーランド・マジック NBAのデトロイト・ピストンズ対オーランド・マジックがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジ