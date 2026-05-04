女子チャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグが3日に行われ、バルセロナとバイエルンが対戦した。バイエルンの女子日本代表（なでしこジャパン）MF谷川萌々子は先発出場し、72分までプレーした。バイエルンのホームで行われたファーストレグは1−1のドローに終わっていた。セカンドレグでは13分にバルセロナが先制後、すぐさま17分にバイエルンが振り出しに戻す。しかし、2021年と2022年のバロンドーラーであるアレクシア・