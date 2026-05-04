東京電力パワーグリッドのホームページによりますと午前8時すぎ神奈川県と千葉県であわせて、およそ2700戸で停電が発生しています。停電しているのは、▼神奈川県で海老名市や箱根町などであわせておよそ2350戸、▼千葉県千葉市と袖ヶ浦市であわせておよそ350戸となっています。