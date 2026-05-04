ドジャースは３日（日本時間４日）の敵地カージナルス戦を４―１で勝利して連敗を４で止めた。２回にパヘス、キム・ヘソンの連続適時打などで先制し、先発のロブレスキが６回を無失点に抑える好投で無キズの５勝目をマークした。「１番・ＤＨ」で出場の大谷翔平投手（３１）は三ゴロ、四球、ニゴロ、死球、中飛に終わり、３打数無安打。４試合連続、１９打席連続で安打が出ておらず、本塁打も４月２６日（同２７日）のカブス戦の