飼い主さん宅に迎え入れられた2匹の保護子猫は、家に来た日から仲良く並んでミルクを飲んでいたのだそう。動画は4.7万回以上も再生され、「しっかり飲んですくすく育ってね」「ミルク飲むのが上手な子とちょっと苦手な子。微笑ましくていつまでも見ていられます」とのコメントが集まっています。 【動画：2匹の保護子猫が初めて家に来た日→『ミルク』をあげると…『尊い光景』】 家に来て初めて飲むミルク Instagramアカ