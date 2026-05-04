「ぎゃーーー！！出たーーー！！」今にもそんな声が聞こえてきそうなほどビックリする猫さん。ちょっぴり鈍臭い姿も愛らしさ満載です。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.9万再生を突破し、猫さんのまさかの反応に多くの人が思わず笑ってしまったようです。 【動画：隣に『苦手なぬいぐるみ』があることに『気づいた猫』→次の瞬間……衝撃的な反応】 天敵は近くに潜んでい