女優アン・ハサウェイが、新作映画「プラダを着た悪魔2」に多様性を求め、一部モデルを解雇していたという説を否定した。メリル・ストリープ(ミランダ)、エミリー・ブラント(エミリー)、スタンリー・トゥッチ(ナイジェル)と共に、同ヒット作続編に再びアンディ役で出演しているアンは、起用モデルのサイズに注意を払うようにプロデューサー陣に交渉していたことが先日明らかになっていたも