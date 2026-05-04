第６５回春季全道高校野球大会（５月２５日開幕、札幌モエレ沼公園）札幌地区予選の組み合わせが決まった。大会４連覇を狙う北海は、１１日の初戦で札幌平岸―札幌北の勝者と対戦。センバツ出場を逃した悔しさを糧に、春の全道優勝から２年連続夏の甲子園切符獲得を目指す。夏の甲子園メンバーが多く残りＶ候補大本命だった昨秋の全道は、２回戦で優勝した北照に敗戦。小野悠真主将（３年）の新琴似シニア時代のチームメートが