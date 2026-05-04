エンゼルスは3日（日本時間4日）、菊池雄星投手（34）が左肩の炎症のため、15日間の負傷者リスト（IL）入りしたことを発表した。4月30日にさかのぼって適応される同投手は4月29日（同30日）のホワイトソックス戦に先発したが、左肩の張りを訴え、3回に入る前の投球練習で1球投げた後、ベンチ裏に下がり、そのまま降板。1日（同2日）に同箇所のMRI検査を受けた。MLB公式サイトのエンゼルス番レット・ボリンジャー記者はMRI検査