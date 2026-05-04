元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の岩渕真奈さん（33）が4日までに自身のインスタグラムを更新。サッカー界のレジェンドとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「小さい時のヒーロー。ルイスフィーゴと」と、サッカー界のレジェンドで元ポルトガル代表ルイス・フィーゴ氏との2ショットを公開した。最後には「Thank you Luis ！！！！」と感謝の言葉を締めた。ネットでは「すごっ！」「うらやましい！