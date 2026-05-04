福島県の猪苗代湖で３日、男性３人が乗った水上バイクが転覆した事故で、会津若松署は４日、水上バイクに乗っていた東京都の男子高校生（１７）が同日未明に搬送先の病院で死亡が確認されたと発表した。水上バイクを運転していた埼玉県の男性会社員（２４）は意識不明の重体となっている。もう一人の男性は近くにいた人に救助され、無事だった。