―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 神は人間を平等に救ってくれるのか。「カトリックとプロテスタントの違いが学生時代からモヤモヤしている」――56歳の高校教諭から届いた疑問は、信仰の本質へとつながっていた。”外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報・外交のプロ・佐藤優が、キリスト教の核心をわかりやすく解説する！◆プロテスタントとカトリックはどう違う？★相談者★台風小僧（ペンネーム）高校教諭56歳