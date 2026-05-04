洗剤やスポンジなどのキッチングッズは、収納力の高さだけでなく使いやすさも外せませんよね。両方をいいとこどりできる便利な収納ラックをダイソーで発見しました！洗剤ボトルもスポンジもまとめてスッキリ収納できる優れもの。フックで壁掛けできるので、キッチンを清潔に保てます。お手入れがしやすく家事も楽ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トレー付ボトル＆スポンジラック（UKASEL）価格：￥330（税込）耐