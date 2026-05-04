夏の気になる汗。体だけでなく、足も汗やベタつきが気になりますよね。そこでおすすめしたいのが、ダイソーのメンズ用足ふきシート。無香料タイプで、消臭成分重視の商品なので、ニオイでごまかさずキレイにすることができるんです！夏だけでなく、ブーツやパンプスの蒸れが気になる季節にもおすすめ。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メンズ すっきり足ふきシート（無香料、26枚）価格：￥110（税込）