オーブンや電子レンジで調理するのは手軽だけど、庫内の汚れが気になるし掃除も面倒。美味しく調理しながら、お手入れが楽だといいのに…と思っていたのですが、そんな悩みを解消するアイテムをダイソーで発見しました！袋に入れるだけで、オーブンやレンジ調理を楽にしてくれる優れもの。料理も美味しく仕上がります！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マルチオーブンバッグ（3枚）価格：￥220（税込）サイズ（約）：17cm