お部屋にこもったペットのニオイや、トイレシートのニオイ…どうしても気になることがあります。消臭スプレーを使うにしても、メーカー品だと地味に高いのがネック…。そんな中、セリアで『ペットのにおい消し』というものが売られていたので購入してみました。香りがとても良く、ルームスプレー感覚で使えて便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペットのにおい消し価格：￥110（税込）容量（約）：300ml販売ショ