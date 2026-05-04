歯ブラシを携帯する際には、コンパクトさと衛生面が外せません。普通の歯ブラシを持ち運ぶとかさばり、かといってポーチなどに入れないと衛生面が気になる…。そんな悩みをまるっとカバーしてくれる歯ブラシをダイソーで発見しました！コンパクトに持ち運べるのに、使用時はいつもの感覚でしっかり磨けて優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コンパクト歯ブラシ（モノトーン）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ