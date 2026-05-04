元テレビ朝日社員の玉川徹氏が4日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。「テンション上がる」出来事について語った。番組では、3日に福島県郡山市で行われた、テレビ朝日系列のKFB福島放送による「KFBまつり2026」での羽鳥慎一アナウンサーと玉川氏のトークショーの模様を放送した。2人は2日夕の福島放送の番組にも登場。玉川氏は、翌日のトークショーの来場者に、自身の応