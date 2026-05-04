◆ゼット旗争奪第３５回春季北海道大会札幌豊平ボーイズ１０―６北広島Ｆビレッジボーイズ（３日・野幌硬式球場）準々決勝２試合が行われ、４強が出そろった。札幌豊平ボーイズは、２番・藤原朋成内野手（３年）が２安打３打点と打線をけん引。北広島Ｆビレッジボーイズとの乱打戦を１０―６で制した。ＯＢで１日にプロ初登板初勝利を挙げた西武・佐藤爽投手（２３）の勇姿を刺激に頂点を狙う。旭川大雪ボーイズは２試合連続