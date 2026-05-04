◆ブンデスリーガ▽第３２節フライブルク１―１ウォルフスブルク（３日、オイローパ・パルク・シュタディオン）フライブルク所属の日本代表ＭＦ鈴木唯人は４試合ぶりに先発出場も、１―１で迎えた後半３３分、右肩付近を負傷し、同３６分に途中交代した。鈴木唯は中盤でボールを持った際、遅れて奪いにきた相手選手からタックルを受け、負傷。その場で倒れ、場内からはラフプレーに対し、ブーイングが鳴り響いた。その後、自