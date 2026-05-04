マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『アントマン』シリーズでホープ・ヴァン・ダイン／ワスプ役を演じたエヴァンジェリン・リリーが、ディズニーによる大規模レイオフでマーベル・スタジオのビジュアル開発チームが大きな影響を受けたことに抗議している。 ディズニーでは2026年4月、され、マーベル・スタジオでも各部門に影響が及んだ。なかでも、MCUの