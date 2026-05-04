ガールズグループT-ARA出身のヒョミンが、大胆なドレス姿を披露した。ヒョミンは最近、自身のSNSを更新し、近況写真を投稿した。【写真】ヒョミン、大胆バックレス公開された写真には、白のロングドレスを着用したヒョミンの姿が収められている。長いストレートヘアにブラックのシューズを合わせ、洗練された雰囲気を演出した。特に背中が大きく開いた、ほぼ紐のみの“バックレス”デザインが視線を引きつけ、無駄のないスタイルが