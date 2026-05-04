モデルでタレントの益若つばさ（40）が4日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬とのオフショットを公開した。「肩のりうにちゃん」と書き出した益若。愛犬と顔を寄せる微笑ましい2ショットをアップした。「DOLLYWINKの限定のアイシャドウとつけまつげつけてみたよー！」メイクを紹介し「発売当初から全国のドンキで完売だらけで手に入らなかった方すみません、、。予想以上に反響大きくてありがたいです」とコメント。「