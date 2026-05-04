◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン最終日（2026年5月3日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）首位と4打差の3位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は4バーディー、6ボギー、2ダブルボギーの78と崩れて4アンダーで13位に終わった。序盤からティーショットが定まらなかった。1番で左の林に打ち込みボギー発進。「（1番は）4日間とも左に行った。あまりいいスタートではなかった」と出鼻をくじかれた