ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！一見すると架空の地名のような文字の並びですが、正しく並び替えるとおなじみの単語が隠れています。脳のストレッチ感覚で、制限時間1分以内に答えを導き出せるかチャレンジしてみましょう！問題：「り し あ ど ち」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。り し あ ど ちヒント：最後の文字は「し」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ちどりあし正解は「ちど