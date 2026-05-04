ロッテの小島和哉が18時からのオリックス戦に先発する。小島は球団を通じて「一軍のマウンドは久々になりますけど、その間ファームでやってきたことをそのまま変えずに出せたらなと。あとは戦う姿勢をしっかりと出していければと思います」とコメント。小島は今季2試合・8回1/3を投げ、0勝2敗、防御率5.40。4月5日のソフトバンク戦以来となる一軍登板で、今季初勝利を目指す。