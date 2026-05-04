阪神・中野拓夢が一時離脱から復帰し、「2番・二塁手」でスタメン出場。いきなり猛打賞を記録し、存在感を示した。3日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が中野の働きに言及。斎藤雅樹氏は、「中野が戻ってきたのは大きい」と評価し、「阪神は1番から5番まで固定された打順で戦うことが多かったが、1番と2番が抜けてしまった。クリーンアップが当たっているだけに、復帰した中野が塁に出ることで攻撃の幅