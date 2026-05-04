◇F1第4戦マイアミGP決勝（2026年5月3日米フロリダ州マイアミマイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ×57周）マイアミGP決勝で6位に入ったフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）にレース後、20秒のタイムペナルティーが科せられて順位は8位に下がった。ルクレールはマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）と3位争いを演じていた最終周にスピンしてフェンスに接触。その後、