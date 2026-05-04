「広島（降雨中止）中日」（３日、マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手（２５）が３日、打撃復調への手応えを口にした。直近１０試合は３７打数１３安打で、打率・３５１。無安打は、わずか２試合しかない。４日、敵地でのＤｅＮＡ戦でも安打を重ね、勝利に導く決意だ。力強い打球をはじき返した。マツダに隣接する屋内練習場。小園が、鋭いスイングから快音を連発した。本来の輝きが戻ってきた。開幕から２６試合で１