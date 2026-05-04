TBSの浦野芽良アナウンサー（24）が4日までに自身のインスタグラムを更新。美女フリーアナとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今日も楽しかった#サンデーQ」とつづり始めた。「いつもご一緒している中川さんと写真を撮っていただきました」と番組共演者の中川安奈との2ショットを投稿した。最後に「美しく優しい女神様です」と締めた。コメント欄では中川も登場。「え〜もーう。身に余るお言葉！今度なに