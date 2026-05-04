第７４回京都新聞杯・Ｇ２は５月９日、京都競馬場の芝２２００メートルで行われる。ハイレベルな共同通信杯２着から参戦するのがベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。その前走は勝ち馬がリアライズシリウス、３着がロブチェンという、皐月賞でワンツーを決めた２頭と互角に渡り合った。距離延長も問題なく、相手関係からも前走よりも楽な印象で、東上最終便を制して日本ダービーに向かいたい。エム